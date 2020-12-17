Во флотской столице участники публичных слушаний рекомендовали принять решение Совета депутатов ЗАТО г.Североморск «О бюджете…»

Напряженной выдалась среда, 16 декабря, для депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Североморск. Вначале состоялись бюджетные слушания по проекту бюджета флотской столицы на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. Перед депутатами выступили председатель комитета по развитию городского хозяйства Руслан Кучерявый и врио начальника Управления культуры Зоя Кругляк. Они рассказали на какие цели будут расходоваться бюджетные средства, каковы реальные потребности в бюджетном финансировании.

Депутаты проявили большую заинтересованность в обсуждении данного вопроса, задавали много вопросов.

Затем было проведено заседание постоянной комиссии, на котором были рассмотрены проекты 16 решений, выносимые на заседание Совета депутатов ЗАТО г.Североморск, которое состоится 22 декабря.

А в 18 часов депутаты приняли участие в публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О бюджете ЗАТО г. Североморск на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов», которые состоялись в зале №62 здания администрации флотской столицы. Публичные слушания были проведены с учётом ограничений, установленных правительством Мурманской области от 04.04.2020 №175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой короновирусной инфекции (COVID-19)».

Публичные слушания вёл председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев. В них принял участие глава ЗАТО Олег Прасов.

Публичные слушания по проекту бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в ЗАТО г. Североморск проводятся ежегодно. Для ознакомления жителей Североморска проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» был размещён в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 11 декабря 2020 года в газете «Североморские вести».

В принятом заключении участники публичных слушаний рекомендовали Совету депутатов ЗАТО г. Североморск принять решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».