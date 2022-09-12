Во флотской столице в этом году дополнительно отремонтируют ещё четыре трапа

В Североморске будут дополнительно отремонтировано четыре трапа. Деньги на ремонт появились благодаря сложившейся экономии на других проектах. На ремонт выделено 12,93 млн рублей.

Как сообщает severpost.ru, деньги муниципалитету уже выделены, что подтвердил глава ЗАТО Олег Прасов. Контракты на проведение работ будут заключены на следующей неделе.

Об этом было заявлено в ходе утренней оперативки в правительстве региона.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/11481-na-ul-admirala-sizova-nachalsya-remont-lestnicy/