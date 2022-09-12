Мурманская область. Арктика (16+)12.09.22 11:45
Во флотской столице в этом году дополнительно отремонтируют ещё четыре трапа
В Североморске будут дополнительно отремонтировано четыре трапа. Деньги на ремонт появились благодаря сложившейся экономии на других проектах. На ремонт выделено 12,93 млн рублей.
Как сообщает severpost.ru, деньги муниципалитету уже выделены, что подтвердил глава ЗАТО Олег Прасов. Контракты на проведение работ будут заключены на следующей неделе.
Об этом было заявлено в ходе утренней оперативки в правительстве региона.
Фото: https://citysever.ru/novostiq/11481-na-ul-admirala-sizova-nachalsya-remont-lestnicy/
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Последние комментарии
ЗриВкорень
12.09.22 16:14
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Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
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