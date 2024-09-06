Мурманская область. Арктика (16+)06.09.24 16:30
Во флотской столице в выходные будет работать мобильный пункт вакцинации от гриппа
В выходные дни в Североморске будет работать мобильный пункт вакцинации взрослого населения от гриппа.
7 сентября медавтомобиль будет дежурить возле здания администрации ЗАТО г. Североморск (ул. Ломоносова, 4), в воскресенье, 8 сентября, - возле храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ул. Северная, 12). Время работы - с 11.00 до 15.00.
При себе надо иметь паспорт.
Как сообщает администрация муниципалитета, прививку можно также сделать в городской поликлинике, детской поликлинике и амбулаториях п.г.т. Сафоново и н.п. Североморск-3 во время работы указанных структурных подразделений Североморской ЦРБ.
Фото: https://citysever.ru/novostiq/16580-v-vyhodnye-rabotaet-mobilnyy-punkt-vakcinacii-ot-grippa/
Комментарии
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Последние комментарии
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
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