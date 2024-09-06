Во флотской столице в выходные будет работать мобильный пункт вакцинации от гриппа

В выходные дни в Североморске будет работать мобильный пункт вакцинации взрослого населения от гриппа.

7 сентября медавтомобиль будет дежурить возле здания администрации ЗАТО г. Североморск (ул. Ломоносова, 4), в воскресенье, 8 сентября, - возле храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ул. Северная, 12). Время работы - с 11.00 до 15.00.

При себе надо иметь паспорт.

Как сообщает администрация муниципалитета, прививку можно также сделать в городской поликлинике, детской поликлинике и амбулаториях п.г.т. Сафоново и н.п. Североморск-3 во время работы указанных структурных подразделений Североморской ЦРБ.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/16580-v-vyhodnye-rabotaet-mobilnyy-punkt-vakcinacii-ot-grippa/