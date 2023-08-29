Во флотской столице завершается капитальный ремонт школ

Уже 1 сентября в обновленные учреждения зайдут школьники, а пока что там проходит уборка помещений и выполняются завершающие ремонтные работы. Капитальный ремонт проходил в школе №2 в пгт. Сафоново, школе №1 и №12 Североморска.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, за летний период были проведены работы капитального характера, которые включали в себя ремонт фасада, кровли, отделку помещений и ремонт внутренних инженерных систем. Кроме того, во всех школах в настоящее время выполняются работы по благоустройству прилегающих территорий.

Работы ведутся в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», реализуемой Министерством просвещения Российской Федерации по инициативе Президента России Владимира Путина, а также региональной государственной программы «Образование и наука» и плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru