Во флотской столице завершается ремонт проезда на улице Колышкина

Дорогу примут в эксплуатацию после экспертизы асфальтобетонного покрытия.

- Готовность объекта составляет 95%. Здесь было заменено 1000 погонных метров бортового камня, по асфальтоукладке объёмы составляют 7500 квадратных метров. Одна из задач, которую поставили перед подрядчиком – отведение воды на двух проблемных участках проезда, около автозаправки и пожарной части, - рассказал директор ГЦ ЖКХ Константин Ухарев.

Проблему скопления воды дорожники решили с помощью уклона дороги. Гарантию дают 5 лет. Подлежит асфальтовое покрытие и экспертизе, так называемому – контролю качества. Специалисты возьмут пробу и проведут испытания в условиях лаборатории.

На сегодняшний день к подрядчику есть несколько замечаний, все они уже приняты в работу и должны быть устранены в ближайшее время.

Ремонт проезда на Колышкина контролируют также депутаты и активные жители микрорайона.

- У нас создана группа в социальной сети, там объединились активные горожане улиц Колышкина, Советская, Пионерская. По мнению североморцев, этот участок дороги давно нуждался в ремонте и жители рады, что в этом году проблема, наконец, решена, - отметила Виктория Чеботарь.

- Я живу в этом микрорайоне. Как автомобилист могу сказать, что дорога сделана хорошо, но теперь нужно обратить внимание и на тротуары. На некоторых участках вода скапливается, особенно весной. Это доставляет большие неудобства горожанам, - поделилась мнением Светлана Ефремова.