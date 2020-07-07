Во флотской столице завершается весенний призыв

В ходе весенней кампании повестку в военкомат получили свыше 120 юношей Североморска. Из них более 90% уже прошли призывную комиссию. Североморцы будут служить в воинских частях, расположенных не только на территории региона, но и в Архангельской, Московской, Ленинградской областях и в Республике Коми.

В соответствии с заданием военного комиссариата Мурманской области более 60% новобранцев пройдут службу на Северном флоте, остальных призывников направят в воинские части сухопутных войск, воздушно-космических сил и в войска Национальной гвардии. На сегодняшний день 80% североморцев уже отправлены в войска.

Кроме того, более 50 человек подали заявления в военный комиссариат на оформление документов для поступления в высшие военные учебные заведения Минобороны. В будущем североморцы пополнят ряды профессиональных кадровых военных.