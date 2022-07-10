Во II квартале 2022 года 81% руководителей строительных организаций Мурманской области охарактеризовали экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную»

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-мае 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает региональное статистическое ведомство, объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в январе-мае 2022 года составил 35942,2 млн рублей, или 121,2% к соответствующему периоду предыдущего года, в мае текущего года – 11673,9 млн рублей, или рост в 2,3 раза.

Во II квартале 2022 года 81% руководителей строительных организаций охарактеризовали экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную» (в I квартале 2022 года – 92%).

Средний уровень использования производственных мощностей в строительстве составил 58% (в предыдущем квартале – 53%), средняя обеспеченность заказами и финансированием – 6 месяцев.

Основными факторами, ограничивающими деятельность в строительстве во II квартале 2022 года, руководители организаций назвали высокую стоимость материалов, конструкций и изделий (43% опрошенных), неплатежеспособность заказчиков (27), недостаток заказов на работы (22% опрошенных).

За пять месяцев 2022 года в Мурманской области введено в эксплуатацию в установленном порядке 129,2 тысячи кв. метров жилых помещений (в январе–мае 2021 года – 26,0 тысяч кв. метров), в том числе индивидуальными застройщиками (за счёт собственных и привлечённых средств) – 21,2 тысяча кв. метров или 16,4% от общего ввода жилья.