Во II квартале 2024 года в городе атомщиков родились 20 малышей, а ушли в мир иной - 43 северянина

Как сообщает Отдел ЗАГС администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией, в июне 2024 года было зарегистрировано 37 актов гражданского состояния, из них: рождения – 5 (мальчиков - 4; девочек – 1); смерти – 17 (мужчин – 6, средний возраст– 71 год; женщин –11 средний возраст – 80 лет); браки – 11 пар (средний возраст вступающих в брак – мужчин - 42 года, женщин - 41 год); разводы – 3 пары (по решению суда - 3 пары, по обоюдному согласию - нет); установление отцовства – 1.

За II квартал текущего года по Отделу ЗАГС администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией было зарегистрировано 116 актов гражданского состояния, из них: рождения – 20 (мальчиков - 15; девочек – 5); смерти – 43 (мужчин – 17, средний возраст - 68 лет; женщин – 26, средний возраст– 76 лет); браки – 24 пары (средний возраст вступающих в брак мужчин – 43 года, женщин - 39 лет); проведено ритуалов серебряных и золотых свадеб – 1; разводы – 21 (по решению суда – 18, по обоюдному согласию - 3); установление отцовства – 6 и перемена имени – 2.