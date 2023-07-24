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Мурманская область. Арктика (16+)24.07.23 16:30

Во II квартале инвеступолномоченными Мурманской области уже решено 83% поступивших от предпринимателей вопросов

Результаты работы инвеступолномоченных Мурманской области за второй квартал этого года обсудили сегодня на оперативном совещании. Губернатор Андрей Чибис напомнил, что их задача оперативно помогать бизнесменам решать различные вопросы и предлагать пути их решения.

«Сегодня в Мурманской области работает 26 инвеступолномоченных, 17 из которых – в муниципалитетах. Во втором квартале к ним поступило около 600 сообщений, более 500 из которых уже решены. Оставшаяся часть также находится в работе», – отметил глава региона.

Генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса доложил о результатах нового мониторинга эффективности деятельности инвеступолномоченных Мурманской области. Наиболее активную работу во втором квартале 2023 года показали инвеступолномоченные города Апатиты, Кольского района и ЗАТО Александровск.

Мониторинг включает в себя 13 показателей оценки работы муниципальных инвестиционных команд, среди которых: медиаактивность инвеступолномоченного, регулярность проведения встреч с предпринимателями, оперативное рассмотрение возникающих вопросов. Напомним, главная цель инвеступолномоченных – помогать предпринимателям на местах в реализации инвестиционных и предпринимательских проектов.

Согласно результатам проведенного мониторинга, во втором квартале 2023 года заместитель главы администрации города Апатиты Любовь Савина сохранила за собой статус самого активного инвестиционного уполномоченного в категории городов с подведомственной территорией. Среди районов и округов наиболее активную работу в апреле-июне показал глава администрации Кольского района Александр Лихолат, среди ЗАТО лидирует замглавы ЗАТО Александровск Владимир Кузнецов.

«С апреля по июнь инвеступолномоченные провели консультации для полутысячи предпринимателей. В том числе в Дней приема инвеступолномоченных с привлечением инфраструктуры поддержки бизнеса и министерства развития Арктики и экономики Мурманской области. Из 600 вопросов, которые поступили инвеступолномоченным в ходе встреч, более пятисот решены – это более 83%, оставшаяся часть находится в работе», – рассказал генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артем Кукса.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что один из самых важных вопросов для предпринимателей – подключение к сетям, к электричеству, воде, теплоснабжению.

«Прошу обратить особое внимание на эти вопросы, отрабатывать с ресурсниками. Должна быть системная аналитика по всем случаям, чтобы при необходимости региональное Минэнерго и замгубернатора Алексей Лыженков могли подключаться к решению вопроса, а также я, с подключением в том числе антимонопольной службы. Тема подключения к энергии основная, её нельзя затягивать. Берите под контроль и разбирайтесь с каждой ситуацией, смотрите эффективность работы энергетиков при установлении тарифов. Подчеркну, подключение бизнеса, по программам «Гектар Арктики», «Свой дом в Арктике» – должны быть в приоритете. Также земельные вопросы и имущественные отношения, смотрите как эти вопросы решаются. Радикально необходимо смотреть, затягивать нельзя, любая проволочка должна рассматриваться как ЧП. Корпорация, Алексей Лыженков, Ольга Кузнецова, прошу обратить особое внимание», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, инвеступолномоченными назначаются государственные и муниципальные служащие из числа руководителей и их заместителей. Их имена и способы связи можно найти на Инвестиционном портале Мурманской области. Оставить отзыв о работе инвестиционного уполномоченного можно с помощью «линии прямых обращений».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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