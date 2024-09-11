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Мурманская область. Арктика (16+)11.09.24 19:30

Во II Всероссийских спортивных играх святого благоверного великого князя Александра Невского примут участие наиболее подготовленные спортсмены нашего региона в возрасте от 12 до 16 лет

В здании административно-спортивного комплекса Долины Уюта 10 сентября состоялась пресс-конференция, посвящённая предстоящим выступлениям спортивной сборной команды Мурманской области во II Всероссийских спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского.

Соревнования пройдут в Нижнем Новгороде с 11 по 16 сентября. В них планируется участие спортсменов из 69 регионов России и Республики Беларусь. Спортсмены сборной команды региона готовы сразиться за медали в таких видах спорта, как баскетбол, настольный теннис, самбо, футбол, хоккей (включая фиджитал хоккей) и шахматы (включая онлайн шахматы).

На пресс-конференции присутствовали министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Кандалакши, иерей Валентин Маснев, тренер-преподаватель государственного автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области «Комплексная спортивная школа олимпийского резерва» Игорь Семёнов, педагог по футболу муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Мурманска «Центр патриотического воспитания «Юная гвардия»» Юрий Кирюхин, а также спортсмены футбольной команды: Макар Лямке, Данила Лямке и Даниил Скворцов.

Министр спорта Мурманской области Светлана Наумова отметила, что в соревнованиях принимают участие наиболее подготовленные спортсмены в возрасте от 12 до 16 лет.

«В данных соревнованиях важно не только наличие тренера у команды, но и духовного наставника. У нас второй год таким является отец Валентин», – подчеркнула Светлана Наумова.

«Эти соревнования настоящая возможность соединить духовность и спортивное дело. Духовность является сосредоточением эмоций, чувств, разума человечества и когда это всё соединяется вместе, получается результат. Благодарю за доверие второй год подряд поддерживать ребят на соревнованиях», – сказал отец Валентин.

«Отец Валентин каждый день помогал нам эмоционально, духовно, молился за нас и переживал», – поделился Макар Лямке о выступлениях в 2023 году.

На пресс-конференции все пожелали нашей сборной команде успешного выступления, духа дружбы и спортивного соперничества.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в 2023 году I Всероссийские спортивные игры благоверного великого князя Александра Невского проходили в Кемерово. Спортсмены достойно представили Мурманскую область и завоевали серебряные медали в мини-футболе.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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