Во многих регионах темпы жилищного строительства замедляются. У нас ситуация другая - Ольга Вовк

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк и министр строительства региона Александра Карпова совершили традиционный объезд по объектам жилищного строительства. Главная цель – посмотреть, насколько выросли многоквартирные дома за последние пару месяцев.

«Сейчас во многих регионах темпы жилищного строительства замедляются. У нас ситуация другая. Это стало возможным благодаря инициативе Андрея Чибиса и поддержке президента в части распространения на Мурманскую область условий «Арктической ипотеки», что дало большой толчок для развития отрасли в регионе. Теперь наша задача – помогать застройщикам. Речь идёт о создании коммунальной инфраструктуры, предоставлении земельных участков и решении градостроительных вопросов. Нам очень приятно приезжать на частные стройки и видеть, что наша помощь имеет реальный результат», – отметила Ольга Вовк.

Степень готовности у всех разная – это зависит как от объёмов, возводимого жилья, таки непосредственно от темпов строительства.

В Коле на стройплощадке ЖК «Кольские Огни» на улице Поморской идёт строительство пяти корпусов первой очереди. Для первых трёх домов уже залиты фундаменты и идёт возведение вертикальных конструкция. Продолжается погружение свай в основание ещё двух корпусов. Аналогичная ситуация и на стройплощадке ЖК «Глоракс Кольский» на улице Морской в Мурманске. На двух секциях будущего жилого комплекса уже идёт возведение монолитного каркаса и устройство основания под башенные краны, для ещё одной секции формируют свайное поле.

Наибольшая строительная готовность у двух домов многоквартирных домов на улице Шевченко в областном центре. Ещё в ноябре подрядчики закрыли «коробки» ЖК «Русский Север» и ЖК «Маяк». Сейчас на этих объектах идёт возведение внутренних перегородок, устройство кровли, остекление квартир и прокладка внутренних и наружных инженерных сетей.

Продолжается строительство двух монолитно-каркасных 16-этажных домов ЖК «Северное Сияние» на Молодёжном проезде в Мурманске. Здесь уже готовятся заливать перекрытия 10 этажа на первом блоке и вертикальные конструкции 6 этажа на втором блоке. Параллельно идёт возведение наружных и внутренних стен. Почти завершена подземная парковка, на которой в последующем разместится детская площадка.

«Во всех строящихся жилых комплексах уже открыты продажи квартир и, не скрою, идут достаточно хорошо. Например, на Шевченко продано порядка 50% квартир, при том что средняя покупаемость по стране на стадии сдачи дома в эксплуатацию – не больше 40%. Важно, что в нашем регионе квартиры покупают в основном семьи и именно для того, чтобы оставаться на Севере жить», – подчеркнула Ольга Вовк.

На стройплощадках малоэтажных жилых комплексов на улице Шевченко работа пока движется медленнее. На ЖК «Полярник» залиты фундаменты десяти домов, первый дом установлен и зарегистрирован в Росреестре, возведён каркас второго. У соседнего ЖК «Северный» пока залиты фундаменты только четырёх домов.

Близится к завершению и строительство многоквартирного дома на улице Зелёной, квартиры в котором предназначены для расселения граждан из аварийного жилья. 9-этажное здание полностью возведено. Сейчас активно идёт монтаж вентилируемого фасада и устройство входных групп, завершается устройство кровли. Подрядчик готовит объект к подаче тепла, после чего приступит к внутренней отделке помещений и монтажу лифтов.

«Темпы строительство необходимо увеличить. Квартиры в этом доме предназначены для расселения граждан из аварийного жилья, и мурманчане с нетерпением ждут сдачи объекта в эксплуатацию. Подчеркну, что в 2026 году мы начинаем активное расселение аварийных домов Больничного городка. Совокупно мы планируем расселить здесь 51 дом. Застройщики интересуются этим районом города, и готовы начать здесь строить», – отметила Александра Карпова.

Как отмечает региональное Министерство строительства, в Мурманской области активно строится 20 жилых домов, в которых порядка 4 тысяч квартир или 80% предназначены для продажи населению. Квартиры в новых жилых комплексах можно приобрести по льготной «Арктической ипотеке» под 2%. Правительством Мурманской области подписаны соглашения с федеральными застройщиками на строительство 700 тысяч кв. метров жилья в ближайшие 10 лет.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560783/#&gid=1&pid=18

