Во время бегства из Курской области боевики ВСУ оставили после себя мины, растяжки и другие опасные для граждан ловушки

Саперы проверяют миноискателями все дороги, поля и дома. Большая часть находок уничтожается накладным зарядом на месте, так как ВСУ устанавливают мины на неизвлекаемость.

Специалисты 92-го саперного полка группировки войск «Север» продолжают выполнять задачи по разминированию территорий в приграничных районах Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, цель – скорейшее восстановление социально значимых объектов и объектов инфраструктуры, необходимых для налаживания мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе после ожесточенных боевых действий.

Во время бегства боевики ВСУ оставили после себя мины, растяжки и другие ловушки, которые обычному человеку обнаружить практически невозможно. Именно поэтому саперы трудятся каждый день, поскольку противник применял различные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО.

Саперы проверяют миноискателями все дороги, поля и дома. Большая часть находок уничтожается накладным зарядом на месте, так как ВСУ устанавливают мины на неизвлекаемость.

Фото и видео: https://vk.com/mil