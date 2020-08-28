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Мурманская область. Арктика (16+)28.08.20 11:30

Во время бытового конфликта северянка зарезала мужа, оставив труп в квартире почти на две недели

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту убийства жителя города Полярного, то есть по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в вечернее время 8 августа северянка 1993 года рождения, находясь в квартире одного из домов по улице Фисановича в городе Полярном, нанесла своему супругу, 1975 года рождения, множественные проникающие колото-резанные ранения в области расположения жизненно-важных органов. От полученных телесных повреждений мужчина скончался спустя непродолжительное время.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, злоумышленница, вытерев нож и смыв следы крови с одежды, скрылась из квартиры.

20 августа в правоохранительные органы обратились соседи убитого, сообщив о неприятном запахе в подъезде.

Прибывший на место происшествия следователь зафиксировал следовую обстановку, произвел осмотр тела мужчины. Кроме того, были изъяты обнаруженные в помещение колюще-режущие предметы для  установления орудия преступления.

Благодаря совместной работе с оперативными сотрудниками уголовного розыска полиции в кратчайшее время установлена причастность супруги потерпевшего к совершению преступления. В настоящее время ей предъявлено обвинение в убийстве, судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Женщина признала вину в инкриминируемом преступлении, пояснив, что причиной совершения противоправного деяния явились систематические бытовые конфликты с супругом, в ходе которых последний проявлял агрессию по отношению к ней.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе допрашиваются свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

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