Во время дополнительных школьных каникул в мурманских школах впервые началась оздоровительная кампания

18 февраля на базе девяти общеобразовательных учреждений областного центра: СОШ №№ 13, 22, 28, 33, 38, 41, 49, ООШ №№ 26, 37 откроются городские оздоровительные лагеря.

Интересные и познавательные каникулы смогут провести 1150 детей из всех округов города. Для школьников подготовлены оздоровительные программы, насыщенные играми и спортивными мероприятиями. Традиционно школьники побывают в Центре детско-юношеского туризма города Мурманска, где прогуляются по экологической тропе, станут участниками краеведческой игры и просто проведут время на свежем воздухе в лесной зоне детской туристической базы. Также ребята примут участие в познавательных экскурсиях. Например, юные мурманчане посетят культурный центр «Рябиновый край».

Как сообщает администрация города Мурманска, во время дополнительных школьных каникул в феврале 2023 года городские лагеря открываются в Мурманске впервые.

Питание детей в оздоровительных лагерях, как всегда, будет вкусным и разнообразным, обязательным пунктом меню являются овощи и фрукты.

Стоимость родительской платы за пребывание ребёнка в лагере составляет 250 рублей за смену. Такая цена поддерживается на протяжении многих лет, что является мерой социальной поддержки мурманских семей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24387&page=1