Во время экспедиции по Дальним Зеленцам школьников познакомят с профессией научного исследователя

С 10 по 16 августа в путешествие по Дальним Зеленцам отправились 15 ребят из Центра детского и юношеского туризма, расположенного на базе школы №22. Они узнают о природных особенностях и биологическом разнообразии побережья Баренцева моря.

Группа совершит экскурсии по радиофизическому полигону «Туманный» Полярного геофизического института Кольского научного центра РАН, лаборатории альгологии Мурманского морского биологического института РАН, Северной коррозионной станции Института физической химии и электрохимии РАН и спортивно-туристическому центру «Дальние Зеленцы».

Специалисты АНО «Арктический просветительский центр» познакомят школьников с профессией научного исследователя.

Как сообщает администрация города Мурманска, в летние месяцы юные мурманчане, которые занимаются в объединениях туристской направленности, участвуют в профильных экспедициях по Кольскому полуострову.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25504&page=1