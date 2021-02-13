Во время конкурса «Бешеная пила» десять мастеров ледяными скульптурами украсили Апатиты

В Апатитах на площади у кинотеатра «Полярный» состоялся конкурс ледяных скульптур «Бешеная пила». В этом году он был приурочен ко Дню всех влюбленных. Всего за 90 минут на глазах у публики художники-скульпторы с помощью бензопил и других подручных инструментов вырезали из бесформенных ледяных глыб оригинальные полутораметровые ледовые композиции, основной тематикой которых стала любовь.

В конкурсе приняли участие десять мастеров в составе пяти команд. Мурманчане Дмитрий Новицкий и Вероника Вологжанникова создали скульптуру «Выстрел или чёткое попадание». Иван Локтюхин (г. Хабаровск - г. Кировск) и Елена Тимофеева (г. Петрозаводск) назвали свою работу «Предчувствие весны». Участники третьей команды - Кирилл Баир (г. Королёв, Москва) и Александр Михайлов (г. Сургут) - представили ледяную композицию «Я люблю Хибины!». Скульптуру «Во!» создали Юрий Мистрюков из Рязани и Кирилл Баталов (г. Невьянск, Свердловская область). Валерий и Ирина Липпонен (г. Апатиты) назвали свою работу изо льда «Паутина любви».

По итогам работа апатитчан заняла третье место. На втором - ледяная композиция «Я люблю Хибины!». Победителем шоу-конкурса признаны авторы скульптуры «Предчувствие весны».

Как сообщает региональное Министерство культуры, организаторами конкурса выступили администрация города Апатиты, Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К. при поддержке экскурсионно-туристического центра «Снежная Деревня». Фотографии работ участников представлены в группе отдела по делам молодёжи администрации города Апатиты в социальной сети «ВКонтакте».