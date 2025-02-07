Во время лётных упражнений экипажи Су-33 и Су-30СМ провели перехват воздушной цели в облаках и другие элементы пилотажа в условиях ограниченной видимости

Помимо этого, экипажи истребителей отработали взлёт и посадку на заснеженные аэродромы, навигацию в условиях ограниченной видимости, а также взаимодействие с наземными службами обеспечения.

Лётчики корабельного истребительного авиационного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили комплекс упражнений в сложных метеорологических условиях при ограниченной видимости.

Во время выполнения учебно-тренировочных полётов лётчики-истребители самолётов Су-33 и Су-30СМ провели перехват неманевренной воздушной цели в облаках и другие элементы простого пилотажа в условиях ограниченной видимости.

Помимо этого, экипажи истребителей отработали взлёт и посадку на заснеженные аэродромы, навигацию в условиях ограниченной видимости, а также взаимодействие с наземными службами обеспечения.

Особое внимание было уделено соблюдению мер безопасности, что позволило минимизировать риски и обеспечить успешное выполнение летной смены.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, Заполярье традиционно считается одним из самых сложных регионов для выполнения полётов. Низкие температуры, сильные ветра, ограниченная видимость и частые осадки создают дополнительные сложности для лётчиков и наземных служб обеспечения.

В течение лётной смены было совершено более двадцати самолётовылетов.

Фото и видео пресс-службы Северного флота.