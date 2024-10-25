За сутки потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, уничтожено девять единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты, бронетранспортёр М113 производства США и шесть боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, два автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 24 октября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.

Подразделениями группировки отражено три контратаки противника в направлении населённых пунктов Нижний Клин, Новоивановка и Плёхово, а также сорвано три попытки контратак формирований ВСУ в направлении населённых пунктов Дарьино, Зеленый Шлях и Любимовка.

ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, боевая машина пехоты и бронетранспортёр М113 производства США. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Гоголевка, Дарьино, Заолешенка, Зеленый Шлях, Кругленькое, Кубаткин, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Михайловка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Правда, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 41-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1004-й бригады охраны и 103-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также 1-ой бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Беловоды, Великая Писаревка, Журавка, Малушино, Новониколаевка, Павловка, Поповка.

За сутки потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, уничтожено девять единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты, бронетранспортёр М113 производства США и шесть боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, два автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil