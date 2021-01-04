Во время новогодних праздников для жителей и гостей Мурманской области проводится декада здорового образа жизни

В период новогодних праздников для жителей и гостей Мурманской области проводится декада здорового образа жизни «Спортивные каникулы Заполярья». Декада организована в соответствии с распоряжением губернатора региона.

В рамках декады организованы физкультурные мероприятия в формате онлайн, а также среди отдельно взятых групп участников (школьные классы, воспитанники спортивных клубов, отделений спортивных школ и т.д.).

По всему региону в онлайн режиме будут запущены физкультминутки, флешмобы, фото- и видео конкурсы на соответствующую тематику, спортивные акции и мастер-классы. Всего к проведению в рамках декады запланировано 63 различных мероприятия.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, традиционно организована возможность бесплатного посещения ряда областных и муниципальных спортивных объектов. Разнообразить досуг можно будет массовым катанием на коньках, ватрушках, лыжах, санках, посещением плавательных бассейнов, хоккейных кортов, спортивных площадок, тренажерных залов.

Информация о планируемых мероприятиях размещается на официальных интернет-ресурсах органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и спортивных объектов, задействованных в проведении мероприятий декады.

Ознакомиться с полным перечнем мероприятий декады по каждому муниципальному образованию можно на официальном сайте министерства спорта и молодёжной политики Мурманской области.