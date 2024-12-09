Мурманская область. Арктика (16+)09.12.24 08:40
Во время новогодних праздников «Губернаторская ёлка» артисты областного театра кукол покажут спектакли «Путешествие Голубой Стрелы» и «Колобок»
В Мурманской области на этой неделе будет дан старт праздничных программ «Губернаторская ёлка». Уже третий год подряд по поручению главы региона Андрея Чибиса ёлки проводятся в выездном формате.
14 и 15 декабря артисты Мурманского областного театра кукол порадуют ребят из Алакуртти и Кандалакши яркими репертуарными спектаклями «Путешествие Голубой Стрелы» (по мотивам сказки Джанни Родари) и «Колобок» (в пересказе Николая Шувалова). (6+)
Главная «Губернаторская ёлка» будет организована в Ледовом дворце спорта в Мурманске с 13 по 15 декабря. Планируется, что в мероприятиях примут участие более 17 тысяч юных северян со всей Мурманской области.
Фото: https://vk.com/murmanpuppet?z=photo-11868529_457256968%2Fwall-11868529_11927
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-
Последние комментарии
Юрий
08.12.24 14:27
Был на СВО было ранения не как не могу получить выплаты губернаторские и 3 миллиона и за медаль нет. Осколки в позвоночнике *** Юрий, Вам нужно обратиться в Государственный Фонд "Защитники Отечеств
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алексей
08.12.24 12:49
У нас вся страна так работает, какое удивление...в любой больнице от мокб до мокмц при желании можно найти нарушений, которые будут основанием для закрытия. С Уважением гражданин, врач, филантроп
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Надежда Балабанова
06.12.24 21:22
27.08.2024 мною была отправлена посылка в зону СВО почтой России, 01.09.2024 передана в фельдъегерско-почтовую службу. Декабрь месяц посылку адресат не получил!!! Фельдъегерско-почтовая свои прямые о
-Скоро в эфире16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)2/3 опрошенных жителей СЗФО вместо корпоратива хотели бы получить премию на Новый год-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены стабилизировались, а доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС досрочно выполнила годовой план по выработке электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области взнос за капремонт остаётся самым низким в АЗРФ, но с 1 января 2025 года всё равно вырастет-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции