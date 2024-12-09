Во время новогодних праздников «Губернаторская ёлка» артисты областного театра кукол покажут спектакли «Путешествие Голубой Стрелы» и «Колобок»

В Мурманской области на этой неделе будет дан старт праздничных программ «Губернаторская ёлка». Уже третий год подряд по поручению главы региона Андрея Чибиса ёлки проводятся в выездном формате.

14 и 15 декабря артисты Мурманского областного театра кукол порадуют ребят из Алакуртти и Кандалакши яркими репертуарными спектаклями «Путешествие Голубой Стрелы» (по мотивам сказки Джанни Родари) и «Колобок» (в пересказе Николая Шувалова). (6+)

Главная «Губернаторская ёлка» будет организована в Ледовом дворце спорта в Мурманске с 13 по 15 декабря. Планируется, что в мероприятиях примут участие более 17 тысяч юных северян со всей Мурманской области.

Фото: https://vk.com/murmanpuppet?z=photo-11868529_457256968%2Fwall-11868529_11927