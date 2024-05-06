Во время общегородского субботника волонтёры ММТП НТК в районе памятника «Ждущей» собрали 43 мешка мусора

Активисты волонтёрского движения Мурманского морского торгового порта НТК вместе со своими детьми приняли участие в общегородском субботнике, который проходил в областном центре.

Представители предприятия работали в Ленинском округе, в районе памятника «Ждущей». Как рассказала участник корпоративного волонтёрского движения ММТП кладовщик звена №3 грузового района №2 Любовь Адулова, после нескольких часов работы они собрали 43 мешка мусора: прошлогоднюю листву, полиэтиленовые пакеты, банки, пластик и др.

«Было очень приятно, когда во время работы к нам подходили жители микрорайона и благодарили нас. А ещё говорили, что обязательно постараются поддерживать порядок и после субботника», - рассказала Любовь Адулова.

Волонтёрское движение в АО «Мурманский морской торговый порт» существует с 2018 года. За это время активисты приняли участие во множестве благотворительных акций. Портовики-волонтёры проводили игровые программы в больницах, детских домах, коррекционных школах, оказывали помощь малообеспеченным семьям, а также некоммерческим организациям, в рамках субботников помогали благоустраивать и озеленять городские территории. В том числе, принимали участие в акции «От родника до океана», в рамках которой привели в порядок один из родников в Мурманске, а также - в субботнике на землях лесного фонда сельского поселения Ура-Губа в рамках профилактической акции «Чистый лес – территория без огня» и др. Волонтёры ММТП были отмечены по итогам второго сезона федерального проекта «Чистая Арктика».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254814%2Fwall-149919532_3846