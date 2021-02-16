Во время Общероссийской акции «Дарите книги с любовью» жителями региона было собрано около 1200 книг

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой присоединилась к V Общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения.

В холле библиотеки был открыт сбор книг и любой желающий мог принести книги и поделиться частичкой своей доброты.

К акции присоединились детские сады заполярной столицы, кроме того в акции поучаствовал и детский сад №4 ЗАТО Заозерска. А сотрудники Городской детско-юношеской библиотеки Кировска провели театрализованный час поделок в формате онлайн для воспитанников группы реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ из Кировского комплексного центра социального обслуживания населения. Ребята под руководством библиотекарей делали книги собственными руками и дарили их малышам из отделения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

В Городской детско-юношеской библиотеке города Апатиты состоялся онлайн-праздник «День дарения книг». Все желающие смогли поучаствовать в книжных викторинах, решить куброзагадки, сделать своими руками тематические открытки, закладки, книжные наряды.

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке совместно с Ассоциацией классных руководителей Мурманской области и школьными лидерами прошли традиционные книжные маневры «Книга – в воинскую часть». По традиции на «Книжных маневрах» состоялось награждение победителей конкурса «Лидеры школьного самоуправления». Гостями стали представители подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Им была передана художественная литература не только для чтения служащих, но и для совместного семейного чтения, детские и познавательные книги.

Общими усилиями в ходе акции было собрано около 1200 книг, которые передадут в сельские и школьные библиотеки, и воинские части Мурманской области.