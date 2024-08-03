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Мурманская область. Арктика (16+)03.08.24 13:00

Во время очередного рейда в Заполярном был выявлен мужчина призывного возраста, который не смог представить документы, подтверждающие его постановку на воинский учёт

Следователи военного следственного отдела по Печенгскому гарнизону провели рейд по выявлению натурализованных граждан, уклоняющихся от воинского учёта. Мероприятие проводилось на строительных площадках города Заполярный в рамках регулярных проверок.

В ходе рейда офицеры информировали проверяемых граждан о возможности поступления на военную службу по контракту, акцентируя внимание на важности исполнения гражданских обязанностей и предоставляемых льготах при службе в армии.

В результате проверки был выявлен мужчина призывного возраста, который не смог представить документы, подтверждающие его постановку на воинский учёт. В связи с этим он был направлен в военный комиссариат для уточнения данных и принятия соответствующих мер.

Данный рейд является частью широкой программы по обеспечению законности и порядка в отношении воинского учета среди натурализованных граждан.

 

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.

 

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