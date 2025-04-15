Во время оперативного совещания обсудили тему готовности к уборке территорий после зимы

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что в этом году было зарегистрировано рекордное количество снега за последние 90 лет. При норме в 159 мм только в Мурманске выпало 309 мм осадков, норма превышена почти в два раза.

«Снега выпало много, поэтому прошу всех ответственных лиц держать ситуацию на особом контроле: важно оперативно вывозить тающий снег со дворов и улиц, чтобы минимизировать возможные проблемы. Тем более, чтобы помочь муниципалитетам содержать населенные пункты в порядке, мы продолжаем программу поддержки – только в 2024 году на покупку коммунальной техники было выделено более 139 миллионов рублей. На эти средства дополнительно закупили ещё 10 единиц спецтехники для Североморска, Александровска, Видяево, Заозерска, Мончегорска, Апатитов, Ревды, Колы, Печенги и Кандалакши – машины уже переданы муниципальным образованиям», — подчеркнул Андрей Чибис.

В рамках программы «На Севере – жить!» на средства областного бюджета всего приобретено 70 единиц техники для повышения качества уборки и содержания территорий по всему региону.

Глава региона поручил главам муниципалитетов, руководителям управляющих организаций и ответственным лицам, с учетом аномально снежной зимы, сделать всё необходимое, чтобы весенняя уборка прошла организованно, без чрезвычайных ситуаций.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/