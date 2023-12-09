Во время осенней акции по сбору батареек в Мурманской области было собрано около двух тонн элементов питания

Министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области подведены итоги осенней акции по сбору батареек в учебных заведениях в рамках школьного проекта.

В акции приняли участие 73 школы и гимназии региона. За период проведения акции было собрано ориентировочно около двух тонн батареек. Уточненные сведения будут получены от ООО «НЭК» после направления батареек на утилизацию в г. Ярославль.

За весь период проведения школьных акций с 2020 года на утилизацию направлено около 13 тонн батареек.

Министерство благодарит коллектив педагогов и учащихся за личный вклад в защиту и охрану окружающей среды и участие в раздельном сборе отходов.

Отметим, что наилучшие результаты по итогам акции показали: МАОУ СОШ № 1 им. М.А. Погодина; МБОУ СОШ №14 г. Апатиты; МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1»; МБОУ г. Мурманска СОШ №28; МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ №7».

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области в очередной раз обращает внимание на то, что вредные вещества, находящиеся в элементах питания, наносят непоправимый ущерб окружающей среде. Даже одна батарейка формата АА или ААА, выброшенная вместе с общим мусором, загрязняет более 20 м2 почвы. Батарейки необходимо собирать отдельно от твердых коммунальных отходов и направлять на утилизацию.

Все собранные батарейки будут направлены в ООО «НЭК» – одно из немногих в России предприятий, осуществляющих глубокую переработку отслуживших батареек и аккумуляторов.

В процессе переработки батареек ООО «НЭК» получает ценное сырье для металлургии, в котором цветных металлов содержится в десять раз больше, чем в руде. В регионе прием батареек осуществляется по адресам, указанным на сайте регионального министерства. В 2024 году акции по сбору батареек будут продолжены.

Фото: https://gov-murman.ru