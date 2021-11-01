Во время пандемии компании стали чаще стимулировать работников болеть дома, а не на работе

В условиях ковида работодатели стали чаще стимулировать сотрудников в случае болезни лечиться дома, чтобы не подвергать опасности здоровье всего коллектива. Однако почти каждый второй россиянин за последние полтора года все же выходил на работу нездоровым, чаще всего из-за производственной необходимости и нежелания терять в деньгах. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного трудоустроенного населения и представители 1000 компаний из всех округов страны.

За время пандемии коронавируса 52% россиян ни разу не приходили на работу больными. Как правило, опрошенные объясняют это не только собственным плохим самочувствием, но и опасениями заразить коллег: «А вдруг ковид?» Работать в коллективе, несмотря на недомогание, доводилось почти каждому второму (48%). Это в большей степени свойственно молодежи до 34 лет и респондентам с доходом менее 50 тысяч рублей (по 51%).

По данным «SuperJob», чаще всего сотрудники идут на подобный «трудовой подвиг» из-за большого количества дел — именно производственной необходимостью объясняют свое поведение 36% тех, кому доводилось болеть на рабочем месте. Типичными причинами являются также ощутимые финансовые потери в случае оформления больничного (24%) и запланированные важные дела — сделки, отчеты, переговоры и т.п. (22%). В 13% случаев россияне приходят на работу с недомоганием, потому что их работодатель не приветствует больничные, а в 5% — из чувства ответственности.

Впрочем, каждый четвертый работодатель стимулирует своих сотрудников болеть дома и не приносить инфекции в коллектив. Для этого 17% компаний доплачивают заболевшим определенные суммы сверх того, что положено по законодательству, чтобы компенсировать потери, а 8% выбирают другие методы — например, предлагают специалисту поработать удаленно без оформления больничного.

Доплаты работникам, официально оформляющим листок нетрудоспособности, чаще практикуются в сферах услуг и строительства (21% и 20% соответственно). Тех, кто действует иными методами (как правило, речь идет о предложениях временно поработать из дома), больше всего среди IT- и телекоммуникационных компаний (29%). Ограничиваются выплатами, положенными по ТК РФ, чаще всего на производстве (73%).

Пандемия коронавируса способствовала тому, что работодатели стали шире применять различные методы воздействия, чтобы убедить сотрудников болеть дома. По сравнению с 2015 годом число таких компаний выросло в общей сложности на 10 процентных пунктов.