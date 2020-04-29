Во время пандемии согласны жить и трудиться на территории работодателя 29% россиян

Почти 3 из 10 россиян готовы жить и работать на территории работодателя без возможности покинуть её до окончания карантина. 29% россиян готовы работать и проживать на территории работодателя во время карантина, если компания предоставит медицинское сопровождение, условия для размещения и питания.

27% трудящихся не хотели бы самоизолироваться на работе. Ещё у 25% россиян работа не предполагает подобных условий. 6% респондентов уже самоизолировались на территории работодателя (в основном это медицинские работники, россияне, трудящиеся вахтовым методом, и сотрудники непрерывных производств).

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, согласны ли россияне самоизолироваться на работе.

Мужчины чаще женщин готовы самоизолироваться на работе до конца карантина (36% против 23%). Согласны жить и трудиться на территории работодателя 34% россиян старше 45 лет.