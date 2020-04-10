Во время пандемии в магазинах региона резко подросли цены на репчатый лук, картофель, гречневую крупу, куриные яйца и морковь

В магазинах Мурманской области с 31 марта по 6 апреля текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на репчатый лук (на 16,9%), картофель (на 6,6), гречневую крупу (на 5,4), куриные яйца (на 5,3), морковь (на 5,2), белокочанную капусту (на 4,2), яблоки (на 4,7), говядину, кроме бескостного мяса (на 2,2), сахарный песок (на 1,9%). На 0,8 процента подорожали свинина, кроме бескостного мяса, чёрный байховый чай, шлифованный рис, на 0,6 процента – вермишель и пшено.

Как отмечает Мурманскстат, вместе с тем снизились цены на охлаждённые и мороженые куры (на 0,6%), пшеничную муку (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.