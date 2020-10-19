Во время пандемии в Мурманской области количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 34,4%

Прокуратурой Мурманской области проанализировано состояние преступности в Мурманской области за январь-сентябрь 2020 года. Всего за этот период зарегистрировано 9112 преступлений, что на 86 случай или 1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В структуре преступности преобладают кражи (31,1%), мошенничества (21,6%), преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (10,5%).

Число краж увеличилось на 6,1%, мошенничеств на 25,3%, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на 6,4%.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 34,4% (с 1965 до 2641), их удельный вес увеличился на 6,2% и составил 29%.

Количество убийств (с покушениями) снизилось на 7,7% (с 26 до 24).

Зарегистрировано 102 преступления, связанные с причинением тяжкого вреда здоровью человека, их число уменьшилось на 17,7%.

Количество погибших в результате преступных посягательств уменьшилось на 6,7% и составило 83 лица.

Количество лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред, уменьшилось на 7,6% и составило 179.

Число зарегистрированных преступлений экономической направленности снизилось на 12,1%, а коррупционной направленности увеличилось на 25,4%.

Число экологических преступлений уменьшилось на 2% и составило 97.

На 41,7% увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих устройств (с 12 до 17).

Практически каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, а более трети преступлений – ранее судимыми лицами.