Во время подведения итогов 2025 года особое внимание Президент РФ Владимир Путин уделил защитникам Родины

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера Президент России Владимир Путин подвёл итоги 2025 года в прямом эфире на совмещенной пресс-конференции и «прямой линии». Глава государства почти 4,5 часа отвечал на вопросы россиян и журналистов и прокомментировал порядка 100 тем. Всего по различным каналам связи прислали более 3 млн вопросов.

«Хочу поблагодарить наших граждан и предпринимателей, которые собрали порядка 83 млрд рублей на нужды СВО», – подчеркнул Владимир Путин.

Правительство Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса с первых дней специальной военной операции оказывает помощь нашим ребятам на передовой. На фронт уже отправлено порядка 241 тысячи единиц снаряжения, более 700 тонн собрано неравнодушными северянами в рамках акции «Север помогает». В Мурманской области действует 55 мер поддержки, из них 46 – региональные. Они охватывают как самих бойцов, так и их семьи: финансовая помощь, льготы при получении образования, содействие в переобучении, помощь с трудоустройством, юридическая, социальная и психологическая поддержка, а также реабилитация тех, кто вернулся из зоны СВО. С начала спецоперации общий объём единовременной помощи уже превысил 4 миллиарда рублей.

«В Мурманской области мы активно поддерживаем их и их семьи по всем направлениям, действует целый комплекс мер. Мы постоянно упрощаем порядок получения льгот, сокращаем сроки, уменьшаем список документов, чтобы помощь доходила быстрее и удобнее. Продолжаем реновацию ЗАТО – системно улучшаем качество жизни в населенных пунктах, где дислоцируются воинские части. Мы получили поддержу президента по продлению программы и федерального финансирования. Объединили волонтёров и неравнодушных северян, низкий поклон за все, что они делают для наших ребят», – прокомментировал губернатор.

В ходе мероприятия президент поблагодарил руководителей регионов, которые тиражируют программу «Время героев»: «Тем, кто хочет и имеет потенциал и имеет опыт, государство должно сделать все, чтобы предоставить такие возможности. Конечно, таких ребят нужно собирать, помогать им и двигать их вперед. Не страшно им в руки передавать судьбу страны».

Напомним, кадровый проект для участников СВО «Герои Севера» по инициативе губернатора Андрея Чибиса стартовал в Мурманской области в феврале 2025 года, в Год защитника Отечества. Программа продолжит реализовываться в 2026 году. Наши защитники осваивают новые управленческие навыки, проходя обучение на базе РАНХиГС и под руководством наставников из правительства Мурманской области. К проведению образовательных модулей также привлекаются ведущие федеральные эксперты в области государственного управления, известные российские бизнес-тренеры.

Большой блок вопросов был посвящен поддержке семей. Владимир Путин подчеркнул: «Нужно, чтобы рождение детей стало модным, чтобы люди понимали, что такое счастье, – материнство, отцовство». Глава государства отметил, что в России есть целый набор мер поддержки семей с детьми. «Мы делаем и будем делать дальше всё, чтобы поддержать настрой молодых людей создавать семьи и заводить детей», – сказал президент.

Отметим, в Мурманской области действует широкий набор мер поддержки семей, будущих родителей – 27 мер. В рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» доступны различные выплаты – в том числе «Зарплата мамы». По инициативе губернатора Андрея Чибиса запущена программа «На Севере – малыш», направленная на укрепление репродуктивного здоровья, создание комфортных условий семьям на любом этапе, самореализацию мам в декрете. Благодаря программе в регионе активно создаются пространства для мам с маленькими детьми: ясельные группы в детсадах, детские комнаты в ссузах и вузе, гувернерская служба, «СОПКИ.СЕМЬЯ». Больше о действующих мерах поддержки – в региональном ресурсе «Социальный навигатор».

Сразу несколько вопросов на прямой линии президента коснулись льготных ипотечных программ. Глава государства напомнил, что семейную ипотеку под 6% можно взять и на вторичное жилье, а также существуют регионы, где есть ипотека не только под 6%, но и под 2%.

Один из таких регионов – Мурманская область. Напомним, действие Дальневосточной ипотеки было распространено на Кольское Заполярье, в 2023 году по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. На данный момент с начала реализации программы на территории региона выдано: по программе «Арктическая ипотека» – 1870 кредитов на общую сумму 6,3 млрд рублей, а по программе «Семейная ипотека» 422 кредита на общую сумму 1,71 млрд рублей. В целом более 70% квартир в новостройках региона приобретается с использованием льготных ипотек.

«Двухпроцентная ипотека появилась в нашем регионе благодаря поддержке президента Владимира Владимировича Путина. И сейчас нам удалось запустить активное жилищное строительство. Активно и динамично работа уже идет в Мурманске, в других городах начинаем. Поэтому мы приглашаем молодые семьи к нам – в регионе можно приобрести жильё на очень выгодных условиях», – отметил Андрей Чибис. Больше о льготных ипотеках, существующих в регионе, а также о новостройках в разделе «Недвижимость Арктики» на портале «Наш Север».

Комментируя итоги мероприятия, губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что состоялся открытый, прямой диалог россиян с президентом и были освещены самые социально значимые вопросы, важные и для северян.

«Мурманская область не прозвучала в этот раз на пресс-конференции, но мы прекрасно отдаем себе отчет, что вопросы, которые подняты в эфире, волнуют людей и в нашем регионе. И мы обращаем на них самое пристальное внимание. Многое сказано и об экономике, которая несмотря ни на что, сохраняет устойчивость. Мы видим это и на примере нашего региона. Несмотря на санкционное давление, практически все предприятия у нас реализуют новые инвестпроекты. Мы вместе с ключевыми инвесторами, работодателями делаем все возможное, чтобы экономическое развитие не замедлялось, чтобы появлялись новые рабочие места», – сказал губернатор.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, Мурманская область входит в топ-10 России по размеру ВРП, за 6 лет зафиксирован объем инвестиций в 1,5 трлн рублей. Кроме того, регион входит в топ-10 по средней номинальной зарплате.

Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/78815/photos/84667