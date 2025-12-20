В 2026 году российские рыбаки смогут осуществлять промысел и в российской экономзоне, и в норвежской – итоги СРНК«На Севере – тепло!»: в пятницу в Мурманске начнут работу традиционная новогодняя ярмарка и каток под открытым небом
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)20.12.25 09:15

Во время подведения итогов 2025 года особое внимание Президент РФ Владимир Путин уделил защитникам Родины

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера Президент России Владимир Путин подвёл итоги 2025 года в прямом эфире на совмещенной пресс-конференции и «прямой линии». Глава государства почти 4,5 часа отвечал на вопросы россиян и журналистов и прокомментировал порядка 100 тем. Всего по различным каналам связи прислали более 3 млн вопросов.

«Хочу поблагодарить наших граждан и предпринимателей, которые собрали порядка 83 млрд рублей на нужды СВО», – подчеркнул Владимир Путин.

Правительство Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса с первых дней специальной военной операции оказывает помощь нашим ребятам на передовой. На фронт уже отправлено порядка 241 тысячи единиц снаряжения, более 700 тонн собрано неравнодушными северянами в рамках акции «Север помогает». В Мурманской области действует 55 мер поддержки, из них 46 – региональные. Они охватывают как самих бойцов, так и их семьи: финансовая помощь, льготы при получении образования, содействие в переобучении, помощь с трудоустройством, юридическая, социальная и психологическая поддержка, а также реабилитация тех, кто вернулся из зоны СВО. С начала спецоперации общий объём единовременной помощи уже превысил 4 миллиарда рублей.

«В Мурманской области мы активно поддерживаем их и их семьи по всем направлениям, действует целый комплекс мер. Мы постоянно упрощаем порядок получения льгот, сокращаем сроки, уменьшаем список документов, чтобы помощь доходила быстрее и удобнее. Продолжаем реновацию ЗАТО – системно улучшаем качество жизни в населенных пунктах, где дислоцируются воинские части. Мы получили поддержу президента по продлению программы и федерального финансирования. Объединили волонтёров и неравнодушных северян, низкий поклон за все, что они делают для наших ребят», – прокомментировал губернатор.

В ходе мероприятия президент поблагодарил руководителей регионов, которые тиражируют программу «Время героев»: «Тем, кто хочет и имеет потенциал и имеет опыт, государство должно сделать все, чтобы предоставить такие возможности. Конечно, таких ребят нужно собирать, помогать им и двигать их вперед. Не страшно им в руки передавать судьбу страны».

Напомним, кадровый проект для участников СВО «Герои Севера» по инициативе губернатора Андрея Чибиса стартовал в Мурманской области в феврале 2025 года, в Год защитника Отечества. Программа продолжит реализовываться в 2026 году. Наши защитники осваивают новые управленческие навыки, проходя обучение на базе РАНХиГС и под руководством наставников из правительства Мурманской области. К проведению образовательных модулей также привлекаются ведущие федеральные эксперты в области государственного управления, известные российские бизнес-тренеры.

Большой блок вопросов был посвящен поддержке семей. Владимир Путин подчеркнул: «Нужно, чтобы рождение детей стало модным, чтобы люди понимали, что такое счастье, – материнство, отцовство». Глава государства отметил, что в России есть целый набор мер поддержки семей с детьми. «Мы делаем и будем делать дальше всё, чтобы поддержать настрой молодых людей создавать семьи и заводить детей», – сказал президент.

Отметим, в Мурманской области действует широкий набор мер поддержки семей, будущих родителей – 27 мер. В рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» доступны различные выплаты – в том числе «Зарплата мамы». По инициативе губернатора Андрея Чибиса запущена программа «На Севере – малыш», направленная на укрепление репродуктивного здоровья, создание комфортных условий семьям на любом этапе, самореализацию мам в декрете. Благодаря программе в регионе активно создаются пространства для мам с маленькими детьми: ясельные группы в детсадах, детские комнаты в ссузах и вузе, гувернерская служба, «СОПКИ.СЕМЬЯ». Больше о действующих мерах поддержки – в региональном ресурсе «Социальный навигатор».

Сразу несколько вопросов на прямой линии президента коснулись льготных ипотечных программ. Глава государства напомнил, что семейную ипотеку под 6% можно взять и на вторичное жилье, а также существуют регионы, где есть ипотека не только под 6%, но и под 2%.

Один из таких регионов – Мурманская область. Напомним, действие Дальневосточной ипотеки было распространено на Кольское Заполярье, в 2023 году по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. На данный момент с начала реализации программы на территории региона выдано: по программе «Арктическая ипотека» – 1870 кредитов на общую сумму 6,3 млрд рублей, а по программе «Семейная ипотека» 422 кредита на общую сумму 1,71 млрд рублей. В целом более 70% квартир в новостройках региона приобретается с использованием льготных ипотек.

«Двухпроцентная ипотека появилась в нашем регионе благодаря поддержке президента Владимира Владимировича Путина. И сейчас нам удалось запустить активное жилищное строительство. Активно и динамично работа уже идет в Мурманске, в других городах начинаем. Поэтому мы приглашаем молодые семьи к нам – в регионе можно приобрести жильё на очень выгодных условиях», – отметил Андрей Чибис. Больше о льготных ипотеках, существующих в регионе, а также о новостройках в разделе «Недвижимость Арктики» на портале «Наш Север».

Комментируя итоги мероприятия, губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что состоялся открытый, прямой диалог россиян с президентом и были освещены самые социально значимые вопросы, важные и для северян.

«Мурманская область не прозвучала в этот раз на пресс-конференции, но мы прекрасно отдаем себе отчет, что вопросы, которые подняты в эфире, волнуют людей и в нашем регионе. И мы обращаем на них самое пристальное внимание. Многое сказано и об экономике, которая несмотря ни на что, сохраняет устойчивость. Мы видим это и на примере нашего региона. Несмотря на санкционное давление, практически все предприятия у нас реализуют новые инвестпроекты. Мы вместе с ключевыми инвесторами, работодателями делаем все возможное, чтобы экономическое развитие не замедлялось, чтобы появлялись новые рабочие места», – сказал губернатор.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, Мурманская область входит в топ-10 России по размеру ВРП, за 6 лет зафиксирован объем инвестиций в 1,5 трлн рублей. Кроме того, регион входит в топ-10 по средней номинальной зарплате.

 

 

Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/78815/photos/84667

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российская Арктика: эпоха обсуждений завершена. Начинается эпоха прорыва
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Влюбленные в небо». Полнометражный мультфильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в Мурманской области в ноябре в лидерах по росту цен оказались овощи, строительные материалы и услуги гостиниц-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 69 копеек, евро прибавляет почти 26 копеек-PRO Энергетику (18+)Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 и 22 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»