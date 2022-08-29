Во время попытки наступления потери ВСУ в живой силе составили более 560 военнослужащих

Сегодня в течение дня по прямому указанию В. Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трёх направлениях.

В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери.

Как сообщает function.mil.ru, в ходе боев уничтожено 26 украинских танков, 23 боевые машины пехоты, 9 других боевых бронированных машин, сбито 2 штурмовика Су-25. Потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих.

Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась.

Фото: https://vk.com/mil?z=photo-133441491_457459008%2Falbum-133441491_00%2Frev