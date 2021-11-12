Во время поворота не справился с управлением: 11 пассажиров автобуса Мурманск-Кандалакша пострадали в результате ДТП

Одиннадцать пассажиров микроавтобуса, следовавшего по маршруту Мурманск-Кандалакша, пострадали в результате ДТП на 1326 км федеральной трассы «Кола», сообщила региональное управление ГИБДД.

Как пишет «Интерфакс», по данным дорожной полиции, в четверг в 17 часов водитель машины «Mercedes-Benz Sprinter» во время поворота не справился с управлением. В итоге микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся набок.

В результате ДТП шесть пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения и пять пассажиров обслужены амбулаторно.

В настоящее время уточняется количество пострадавших в результате ДТП. По факту аварии идёт проверка.