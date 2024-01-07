Во время празднования Рождества Христова полицейские обеспечили общественный порядок в полном объёме

На территории Российской Федерации около 43 тысяч сотрудников полиции во взаимодействии с военнослужащими Росгвардии, представителями общественных формирований, добровольных народных дружин и работников частных охранных организаций участвовали в обеспечении правопорядка во время рождественских богослужений.

В торжествах в 6 тысячах населённых пунктов Российской Федерации приняли участие более 1,4 млн человек.

Полицейскими проведены предварительные обследования зданий, в которых проводились праздничные службы, и прилегающих к ним территорий.

Возле 10,5 тысячи православных храмов и монастырей дежурили наряды ППСП и представители других подразделений.

Безопасность дорожного движения обеспечили сотрудники Госавтоинспекции.

«Принятыми мерами нарушений общественного порядка не допущено», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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