Во время празднования Рождества Христова полицейские обеспечили общественный порядок в полном объёме
На территории Российской Федерации около 43 тысяч сотрудников полиции во взаимодействии с военнослужащими Росгвардии, представителями общественных формирований, добровольных народных дружин и работников частных охранных организаций участвовали в обеспечении правопорядка во время рождественских богослужений.
В торжествах в 6 тысячах населённых пунктов Российской Федерации приняли участие более 1,4 млн человек.
Полицейскими проведены предварительные обследования зданий, в которых проводились праздничные службы, и прилегающих к ним территорий.
Возле 10,5 тысячи православных храмов и монастырей дежурили наряды ППСП и представители других подразделений.
Безопасность дорожного движения обеспечили сотрудники Госавтоинспекции.
«Принятыми мерами нарушений общественного порядка не допущено», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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