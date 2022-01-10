Во время профилактических работ будет отключено вещание ряда каналов
Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» информирует о проведении плановых профилактических работ 17 января на объекте ЦЭТВ Мурманск по адресу: ул. Шолохова, 36.
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Время проведения
|
Программа
|
ТВК/Частота РВ, мощность передатчика
|
Отключения
|
02:00 – 11:00
|
РТРС-1
|
23,1 кВт
|
Отключение вещания
|
02:00 – 11:00
|
РТРС-2
|
44,1 кВт
|
02:00 – 11:00
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Дисней
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52,1 кВт
|
02:00 – 11:00
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Вести ФМ
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97,2 FM, 1 кВт
|
02:00 – 11:00
|
Звезда РВ
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88,0 FM, 1 кВт
|
05:00 – 11:00
|
Радио России
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107,4 FM, 1 кВт
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06:00 – 11:00
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Маяк
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103,5 FM, 1 кВт
|
02:00 – 11:00
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Оборудование подачи сигналов кабельным операторам
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ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», ПАО «Мегафон», ООО «ТТК-Связь» «Макрорегион Север», ПАО «Ростелеком», ООО «Телекоммуникационные сети ПЕТРОНЕТ», ООО «Гамаюн», ООО «Телерадиокомпания Кандалакша», ООО «Телерадиокомпания Ковдор», ООО «Телекомпания Хибины».
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Кратковременные перерывы подачи сигнала во время переключений, перезагрузки оборудования, максимальной общей продолжительностью 20 минут