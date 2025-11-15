Во время профтура учащиеся старших классов школы №7 Мончегорска посетили градообразующее предприятие

Сопровождали учащихся директор МБУ МП «Мончегорского молодёжного центра» Наталья Матанцева и начальник кадрового центра Наталья Позняк.

Перед посещением предприятия начальник кадрового центра рассказала ребятам о важности правильного выбора будущей профессии и ознакомила с мерами поддержки молодёжи службой занятости.

Экскурсию проводила Ирина Рогозина, а непосредственно в цехе электролиза никеля – Ольга Щербакова.

Как отмечает vk.com/wall, знакомство с градообразующим предприятием получилось интересным, ребята узнали о продукции комбината, о востребованных профессиях: электролизник никеля, аппаратчик –гидрометаллург.

Для одной из учениц экскурсия стала особенно памятной, так как она встретила своего отца прямо на рабочем месте.

Это замечательно, что есть возможность глубже узнать о градообразующем предприятии, чтобы в будущем сделать правильный профессиональный выбор, считают ребята.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/533583/