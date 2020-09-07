Во время проведения акции «Зелёный рекорд» высажено около двух тысяч растений

В минувшие выходные в Мурманске состоялась ежегодная городская акция по высадке деревьев и кустарников – «Зелёный рекорд». На более чем 30 общественных территориях столицы Заполярья было высажено около двух тысяч новых растений.

– Этот проект за годы существования стал доброй традицией. Мурманчане активно поддерживают подобные мероприятия, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Наталия Телебаева. – Всего за 8 лет было высажено 49 тысяч деревьев и кустарников.

Новые растения появились во всех округах города: в скверах, на территории образовательных учреждений, вдоль дорог, около жилых домов. Все растения адаптированы к суровому северному климату.

– С каждым годом все больше горожан принимают участие в озеленении родного города, – рассказал еще один участник акции, депутат Мурманской областной Думы Герман Иванов. – Приятно, что любовь к городу характерна для мурманчан всех возрастов.