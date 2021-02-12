Во время проведения снегоуборочных работ в Мурманске будет запрещена парковка и движение транспортных средств на нескольких улицах

В связи с постановлением администрации города Мурманска №334 «Об организации дорожного движения во время проведения снегоуборочных работ на улично-дорожной сети города Мурманска» будет запрещена парковка и движение транспортных средств, за исключением общественного транспорта, двигающегося по установленным маршрутам, по улице Коминтерна на верхней привокзальной площади с 23 часов 14 февраля до 8 часов 15 февраля.

Также будет запрещена парковка и движение транспортных средств по улице Капитана Егорова на участке от проспекта Ленина до улицы Шмидта (с двух сторон) с 23 часов 19 февраля до 17 часов 20 февраля.

Кроме того, будет запрещена парковка транспортных средств на следующих участках улично-дорожной сети города Мурманска:

- по улице Юрия Гагарина на участке от проспекта Героев-североморцев до улицы Павлика Морозова (с двух сторон) с 23 часов 16 февраля до 8 часов 17 февраля;

- по улице Челюскинцев на участке от улицы Коминтерна до улицы Карла Либкнехта (нечетная сторона) с 8 до 17 часов 17 февраля;

- по улице Коминтерна на участке от улицы Профсоюзов до улицы Воровского (нечетная сторона) с 8 до 17 часов 18 февраля.