Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, во время проведения VI Международного арктического форума в областном центре будет действовать ряд ограничений для автотранспорта. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона рассказал глава Мурманска Юрий Сердечкин. Он отметил, что меры будут действовать до 28 марта.

«Проведение VI Международного арктического форум «Арктика — территория диалога», безусловно, почётная и ответственная задача. Событие такого масштаба состоится в Мурманске впервые и, конечно, меры безопасности должны быть соответствующие. Мы постарались минимизировать временные неудобства. Прошу жителей города учитывать график ограничений при планировании поездок», — отметил Юрий Сердечкин.

С 20 марта и до 28 марта включительно запрещены движение, остановка и стоянка транспортных средств по улице Пушкинской - от улицы Профсоюзов до улицы Воровского и по проезду Николая Кононова - от улицы Пушкинской до улицы Софьи Перовской. Движение, остановка и стоянка также запрещены по улице Ленинградской - от улицы Воровского до улицы Профсоюзов - с 24 марта до 28 марта.

С 20 по 28 марта запрещены остановка и стоянка транспортных средств на парковке в районе дома №25 по проезду Портовому (Музей АО «ММТП»).

Временные ограничения остановки и стоянки всех видов транспортных средств вводятся с 24 по 26 марта по улице Профсоюзов - от проспекта Ленина до улицы Челюскинцев, и по площади Спорта, расположенной в районе дома №1 по улице Челюскинцев.

С 24 по 28 марта стоянка и остановка запрещены по улице Воровского - от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской и по улице Софьи Перовской - от улицы Профсоюзов до улицы Воровского, а также по улице Ленинградской - от улицы Воровского до дома №5 по улице Коминтерна.

26 марта на сутки вводятся ограничения остановки и стоянки автомобилей по чётной стороне проспекта Ленина - от улицы Карла Маркса до улицы Профсоюзов.

27 марта по нечетной стороне проспекта Ленина от дома №69 до дома №71 стоянка и остановка будут запрещены с 00 до 14 часов.

Также в целях повышения безопасности жителей и гостей города на проспекте Ленина в районе площади Пять Углов и кафе «Юность» будут временные ограничения скоростного режима и установлены искусственные дорожные неровности, добавил глава города Мурманска.

Кроме центра города ограничения затронут и Ленинский округ Мурманска.

С 25 по 28 марта будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств по проезду к мемориалу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и по улице Александрова - от проспекта Героев-североморцев до улицы Аскольдовцев.