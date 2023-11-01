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Мурманская область. Арктика (16+)01.11.23 13:30

Во время проверок в 35% случаев специалисты Управления Росреестра по Мурманской области выявляют нарушения использования земельных участков и выносят предостережения

Управлением Росреестра по Мурманской области подведены итоги осуществления федерального государственного земельного контроля (надзора) за 9 месяцев 2023 года.

В ходе проведения профилактических мероприятий собственников и пользователей земельных участков знакомят с требованиями Земельного кодекса РФ использовать земельные участки в соответствии с целевым назначением. Обращается внимание, что необходимо принимать меры по недопущению нарушений данного требования. «Так, за 9 месяцев 2023 года инспекторами проведено более 1400 профилактических мероприятий, в том числе объявлено 495 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, проведено более 250 профилактических визитов», - рассказывает начальник отдела государственного земельного надзора регионального Росреестра Татьяна Швейцер. – Таким образом, как минимум в 35% случаев нами выявляются нарушения использования земельных участков и выносятся предостережения».

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, в рамках реализации мероприятий проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями» с начала мая 2023 года Управлением Росреестра с помощью беспилотного летательного аппарата обследовано более 4000 земельных участков.

«В этом году общая площадь земель, над которыми мы совершили полеты, составила около 1,5 тысячи гектар. Полученные снимки помогут наполнить Единый государственный реестр актуальными сведениями об объектах недвижимости и устранить реестровые ошибки. Отснятый материал необходим для вовлечения в оборот неиспользуемых земельных участков, а также позволяет увидеть факты нарушений использования земель на труднодоступных для обследования территориях», - комментирует руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Проконсультироваться по вопросам земельного контроля северяне могут по телефону Управления Росреестра по Мурманской области (8152) 56-70-01.

 

 

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