Во время рабочей встречи у Игоря Рудени губернатор Андрей Чибис рассказал об опыте Мурманской области в поддержке участников СВО и членов их семей

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игоря Рудени и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития региона, отдельное внимание уделено исполнению поручений и социальных инициатив Президента Российской Федерации на территории региона, реализации инфраструктурных программ и национальных проектов. По итогам 9 месяцев текущего года Мурманская область входит в тройку регионов-лидеров СЗФО по уровню достижения показателей национальных проектов.

Губернатор доложил полномочному представителю о проектах в сфере жилищного строительства, реновации ЗАТО и формировании бюджета на будущий год. Он проинформировал, что по просьбе жителей Мурманской области в этом году отопительный сезон стартовал раньше положенного температурного режима.

Также Игорь Руденя и Андрей Чибис обсудили опыт Мурманской области в поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

Министерство информационной политики Мурманской области

