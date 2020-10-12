Во время работы 50-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству планируется согласовать объёмы вылова совместно управляемых рыбных запасов на 2021 год

С 12 по 15 октября в режиме видеоконференцсвязи состоится 50-я юбилейная сессия Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству (СНРК), созданной в соответствии с Соглашением между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Королевства Норвегии о сотрудничестве в области рыболовства от 11 апреля 1975 года.

Российскую делегацию возглавит заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, норвежскую – заместитель постоянного заместителя Министра Мортен Берг.

В ходе предстоящей сессии планируется согласовать объёмы вылова совместно управляемых рыбных запасов на 2021 год, их распределение на национальные квоты России и Норвегии, а также выделить объемы для промысла судами третьих стран и утвердить программу совместных научных морских исследований водных биоресурсов на 2021 год.

С учётом заинтересованности российских рыбаков в стабильной деятельности в районе архипелага Шпицберген, планируется обсудить практические меры регулирования промысла во всем районе действия СНРК в целях предотвращения возникновения ситуаций, которые могут привести к прекращению рыболовной деятельности и серьёзным экономическим потерям российских рыбопромысловых компаний.

Сотрудничество России и Норвегии в области рыболовства имеет многолетнюю историю и отвечает взаимным интересам сторон. Деятельность СНРК расценивается мировым рыболовным сообществом, как наилучший пример двустороннего сотрудничества стран в рамках аналогичных комиссий, которое позволяет восстанавливать и устойчиво эксплуатировать основные промысловые объекты Баренцева моря и сопредельных вод Норвежского и Гренландского морей, сообщает пресс-служба Росрыболовства.