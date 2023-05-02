Во время репетиций праздничного военного парада, посвящённого 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в центре Мурманска 3, 5 и 8 мая будет запрещено движение всех видов транспортных средств

Как сообщает администрация города Мурманска, в связи с проведением репетиций праздничного военного парада, посвящённого 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, будут освобождены от транспорта следующие участки улиц:

- площадь перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан» - с 00 часов 3 мая до 21 часа 9 мая;

- ул. Воровского - от ул. Коминтерна до дома №13 по ул. Воровского - с 00 часов 3 мая до 23 часов 59 минут 8 мая;

- ул. Ленинградская - от дома №5 по ул. Коминтерна до ул. Воровского - с 15 до 23 часов 3 и 5 мая;

- ул. Ленинградская - от ул. Воровского до ул. Профсоюзов - с 15 часов 3 мая до 23 часов 59 минут 8 мая;

- ул. Академика Книповича - от ул. Шмидта до просп. Ленина - с 15 часов до 23 часов 3 и 5 мая;

- просп. Ленина - от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса - с 18 часов до 23 часов 3 и 5 мая;

- ул. Профсоюзов - от просп. Ленина до дома №1 по ул. Профсоюзов - с 15 до 23 часов 3 и 5 мая.

Будет запрещено движение всех видов транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца по площади перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан» с 00 часов 3 мая до 21 часа 9 мая.

Запрещено движение всех видов транспорта:

— по ул. Воровского - от ул. Коминтерна до просп. Ленина - с 18 до 23 часов 3 и 5 мая;

— по ул. Воровского - от просп. Ленина до дома №13 по ул. Воровского - с 00 часов 3 мая до 23 часов 59 минут 8 мая;

— по ул. Ленинградской - от дома №5 по ул. Коминтерна до ул. Воровского - с 18 до 23 часов 3 и 5 мая;

— по ул. Ленинградской - от ул. Воровского до ул. Профсоюзов - с 15 часов 3 мая до 23 часов 59 минут 8 мая;

— по просп. Ленина - от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса - с 18 до 23 часов 3 и 5 мая;

— ул. Профсоюзов - от просп. Ленина до дома №1 по ул. Профсоюзов - с 18 до 23 часов 3 и 5 мая.