Во время рейда были выявлены несколько мужчин призывного возраста, которые не смогли предъявить документы, подтверждающие их постановку на воинский учёт

В рамках мероприятий по обеспечению соблюдения законодательства в части воинского учёта и выявлению уклоняющихся от него натурализованных граждан, следователи военного следственного отдела по Мурманскому гарнизону провели рейд по проверке мест массового скопления людей в Мурманске. Рейд проходил в скверах, парках и иных общественных местах.

В ходе проверки офицеры информировали граждан о возможностях поступления на военную службу по контракту, разъясняли условия и преимущества данной формы службы.

В результате рейда были выявлены несколько мужчин призывного возраста, которые не смогли предъявить документы, подтверждающие их постановку на воинский учёт. Они были сопровождены в военный комиссариат для уточнения данных.

Данные мероприятия направлены на повышение осведомленности граждан о своих обязанностях и правах в области воинской службы, а также обеспечение соблюдения законодательства в области воинской обязанности.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.