Во время рейда в ЗАТО Александровск был выявлен мужчина призывного возраста, который не смог представить документы, подтверждающие постановку на воинский учёт

Следователи военного следственного отдела по Гаджиевскому гарнизону провели рейд в гаражных кооперативах города Гаджиево с целью выявления натурализованных граждан, уклоняющихся от воинского учёта.

Во время рейда офицеры не только проверяли документы у граждан призывного возраста, но и информировали их о возможности поступления на военную службу по контракту. Также были разъяснены преимущества и условия контрактной службы.

В результате проверки был выявлен мужчина призывного возраста, который не смог представить документы, подтверждающие постановку на воинский учёт. Этот гражданин был направлен в военный комиссариат для уточнения данных и приведения в соответствие с требованиями законодательства.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.