Во время селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил РФ обсудили вопрос строительства большой подводной лодки «Кронштадт», которая войдёт в состав Северного флота

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Открывая совещание, Министр обороны проинформировал участников о ситуации на линии боевого соприкосновения Вооруженных Сил России и украинских формирований.

Как сообщил генерал армии Сергей Шойгу, в результате наступательных действий российских войск на Донецком и Купянском направлениях освобождены населенные пункты Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка.

Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ.

«В рамках американской стратегии «сломить Россию силой оружия» западные страны наращивают поставки вооружения и военной техники на Украину, расширяют программы обучения личного состава украинской армии». — проинформировал глава военного ведомства.

Вместе с тем, как отметил Сергей Шойгу, поддержка странами НАТО киевского режима не приводит к успехам украинских войск на поле боя. Наоборот, наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ.

Только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тысяч военнослужащих.

«В свою очередь, для нас приоритетом остается сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей, — отметил Министр обороны. — Продолжим выполнение задач в рамках специальной военной операции».

Переходя к тематической повестке селекторного совещания, Сергей Шойгу предложил сперва рассмотреть ход строительства большой подводной лодки «Кронштадт», которая войдёт в состав Северного флота.

Корабль планируется оснастить крылатыми ракетами «Калибр», новейшими радиолокационными, гидроакустическими, навигационными комплексами и системами. Это в значительной мере повысит его боевую эффективность.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12456912@egNews