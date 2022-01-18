Во время сильной метели спасатели спасли от смерти мужчину, который спасался от непогоды в холодной бытовке около карьера

17 января текущего года спасатели регионального управления Мурманской области оказали помощь 48-летнему мужчине.

Из-за ухудшившихся погодных условий мужчина оказался в неотапливаемой, заметённой снегом строительной бытовке, расположенной в границах разрабатываемого карьера на 59 км а/д Кола – Серебрянские ГЭС.

После получения сигнала спасательный отряд регионального управления Мурманской области в составе трёх спасателей, водителя, автотранспортного средства с прицепом и двух снегоходов выдвинулся к месту нахождения мужчины.

В связи с перемётом а/д Кола – Серебрянские ГЭС с 25 км отряд был вынужден оставить автотранспорт и пересесть на снегоходы.

Спасатели эвакуировали мужчину из необорудованной для длительного пребывания строительной бытовки, температура воздуха в которой стала приближаться к критически низким отметкам.

Спасательная операция осложнялась ограниченной видимость дороги, снежными перемётами, метелью, сильным ветром в порывах до 30 м/с.

По завершению спасательной операции мужчине была оказана вся необходимая помощь и он был доставлен к месту проживания. Медицинская помощь ему не потребовалась.