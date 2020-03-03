Во время соревнований по спортивному рыболовству 60-го юбилейного Праздника Севера учащихся выловили и выпустили 9 рыбёшек

1 марта на Семёновском озере прошли соревнования по спортивному рыболовству 60-го юбилейного Праздника Севера учащихся. В соревнованиях приняли участие 34 учащихся из 5 муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Оленегорск, Мончегорск, Североморск и Терского района. Вне конкурса приняло участие 5 детей дошкольного возраста вместе с родителями и один 82-летний участник.

Юноши и девушки 2002 г .р. и младше соревновались в спортивной ловле на мормышку со льда. Соревнования проводились по системе «Поймал – отметил – отпустил».

В этом году рыба ловилась не так часто, как в прошлые года. Всего было поймано, зафиксировано судьями и отправлено обратно в водоём 6 рыб и 3 рыбы, пойманных вне конкурса, среди них были корюшка, колючка и окунь.

В личном первенстве, получив ленты абсолютных чемпионов 60-го юбилейного Праздника Севера учащихся, победителями стали спортсмены города Мурманска Полина Шалавина и Леонид Любимов. Леонид также стал победителем в номинации «Самая большая выловленная рыба», поймав корюшку длиной 11,5 см .

Самыми юными участниками соревнований стали спортсмены из города Оленегорска 8-летний Семен Иванов и 9-летняя Александра Логинова. В номинации «Первая выловленная рыба» победу одержала представительница города Мурманска Виолетта Ермолина.

В командном первенстве кубок победителя завоевала команда города Оленегорска, на 2 месте команда Терского района, на 3 месте – команда города Мурманска.

Победители и призёры соревнований были награждены кубками, медалями и грамотами.

Все участники получили памятные значки 60-го юбилейного Праздника Севера учащихся, а партнеры соревнований магазины «Рыбачим вместе», «Рыболов» и «Рыболов-51» предоставили всем спортсменам и победителям в номинациях наборы для рыбалки, а также организовали питание, сообщает Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области.