Во время торжественного митинга, посвящённого 11-й годовщине со дня образования 80-й арктической отдельной мотострелковой бригады, военнослужащим вручили награды – медали участника СВО

В преддверии Нового года и 11-летия со дня основания 80-й арктической отдельной мотострелковой бригады губернатор Андрей Чибис посетил Алакуртти и поздравил наших защитников.

«Бойцы 80-й арктической бригады профессионально и мужественно выполняют задачи защиты Родины, в том числе в рамках специальной военной операции. То, с каким героизмом, самоотверженностью сегодня ребята отрабатывают задачи на передовой, это большая гордость для Мурманской области и всей нашей страны. Поздравляю вас с днём образования бригады и наступающим Новым годом, желаю выполнения всех поставленных задач. Тем, кто сейчас находится на линии боевого соприкосновения, вернуться живыми, здоровыми и с победой. Конечно, отдельный низкий поклон семьям и близким, которые ждут бойцов дома. Мы постараемся и дальше делать так, чтобы героический населенный пункт Алакуртти становился всё уютнее и комфортнее», – сказал Андрей Чибис.

С приветственным словом к участникам митинга также обратились командир войсковой части 34667 Иван Лузик и начальник службы в с. Алакуртти пограничного Управления ФСБ России по Республике Карелия Алексей Карташов.

Андрей Чибис и Иван Лузик вручили военнослужащим 80-й отдельной мотострелковой (арктической) бригады награды – медали участника специальной военной операции.

Фот (пресс-служба администрации Кандалакшского округа): https://gov-murman.ru/info/news/560064/#&gid=1&pid=6