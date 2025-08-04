Во время традиционной встречи представителей управлений административных округов с мурманчанами были подняты вопросы необходимости замены входной двери, ремонта подъезда и обновления почтовых ящиков

На прошлой неделе во дворах Мурманска прошли традиционные встречи представителей управлений административных округов с горожанами.

Во вторник начальник управления Октябрьского округа Елена Ширшова провела встречу с жителями дома №1 по улице Профсоюзов. В ходе обсуждения были подняты вопросы, касающиеся необходимости замены входной двери, ремонта подъезда и обновления почтовых ящиков.

Кроме того, были высказаны просьбы о санитарной обрезке зелёных насаждений, покраске ограждений и покосе травостоя.

На встрече заместителя начальника управления Ленинского округа Веры Павловой с жильцами дома №12 по улице Анатолия Бредова поступили просьбы о модернизации детской площадки, покосе травостоя, установке ограждений на пешеходном спуске, ремонте стадиона на территории ближайшей школы и установке скамеек во дворе.

Также были озвучены проблемы, связанные со сбоями в работе лифта, низким качеством холодного и горячего водоснабжения, а также нерегулярной уборкой улично-дорожной сети в зимний период.

Заместитель начальника управления Первомайского округа Евгений Филиппов и депутат Совета депутатов города Мурманска Светлана Некрасова встретились с жильцами дома №1 по улице Крупской. Обсуждались вопросы ремонта асфальтобетонного покрытия тротуара вдоль дома, а также восстановление твёрдого покрытия на контейнерной площадке.

Все обращения берутся на контроль или решаются в оперативном порядке. Так, после жалоб было приведено в порядок подвальное помещение дома №3 по улице Генерала Фролова и осуществлен покос травостоя на придомовой территории дома №12 по улице Анатолия Бредова.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30543&page=1