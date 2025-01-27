Во время традиционных встреч с начальниками управлений административных округов мурманчане требуют своевременной уборки снега во дворах

По поручению главы города Мурманска Юрия Сердечкина продолжаются традиционные встречи начальников управлений административных округов с мурманчанами.

На прошедшей неделе начальник управления Октябрьского административного округа Елена Ширшова и депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Тян провели встречу возле дома №10 по ул. Георгия Седова. После собрания был расчищен проход к дому №17 по ул. Кильдинской, приведена в порядок детская площадка возле домов №№10 и 12 по ул. Георгия Седова. Жильцы также предложили обустроить площадку для выгула собак в районе Северного проезда. Остальные вопросы, такие как необходимость уборки от снега лестницы, проезда и спортивной площадки со стороны торцевого фасада дома №1 по ул. Кильдинской, взяты на контроль.

В Ленинском округе встречу провели заместитель главы города Андрей Костин и заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева. Жильцы дома №46/2 по ул. Чумбарова-Лучинского высказали просьбы обустроить современную детскую площадку, загерметизировать межпанельные швы и провести ремонт коммунальных сетей. Также одним из поднятых вопросов стала своевременная уборка снега. После встречи придомовая территория была расчищен, остальные вопросы направлены в управляющую компанию, их выполнение на контроле. Также, результатом одной из предыдущих встреч стал ремонт освещения на ул. Гончарова, 15.

Жители дома №12 по Якорному переулку пообщались с начальником управления Первомайского административного округа Александром Боянжу. Во встрече приняли участие депутаты Совета депутатов города Мурманска Виталий Егоров и Андрей Савенков. Обсуждались необходимость ямочного ремонта, федеральные и региональные программы благоустройства придомовых территорий. Жители получили информацию о том, как принять участие в этих программах. Кроме того, мурманчане обратили внимание на необходимость установки поручней на лестнице возле дома.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29252&page=1